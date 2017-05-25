Москва, 25 мая, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Центробанк предлагает считать крипотовалюты, в том числе биткоин, цифровым товаром. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на заседании рабочей группы в Госдуме.

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«Наше предложение — относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару», — сказала Скоробогатова, отметив, что инициативу поддержали профильные министерства.

По словам представителя ЦБ, через месяц депутаты Госдумы получат вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать.

«Объемы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как мы контролируем эту деятельность», — указала она.