Владивосток, 25 мая, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Главе Владивостока предъявили итоговое обвинение. Игорь Пушкарёв и адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела. Об этом сообщил представитель Следственного комитета РФ в ходе заседания Мосгорсуда, посвящённому продлению меры пресечения временно отстраненному от должности главе столицы Приморья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vlc.ru Игорь Пушкарёв

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На заседании суда вынесено решение о продлении ареста Игорю Пушкарёву и директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову сроком на три месяца, что связано с формальными обстоятельствами по ознакомлению с материалами дела.

В процессе заседания адвокаты Игоря Пушкарёва пытались смягчить меру пресечения, учитывая новые обстоятельства дела.

«Продление ареста за год свидетельствует об исключительной сложности уголовного дела. Но такой сложности это дело не представляет. У Пушкарева маленький ребенок, у Лушникова тоже маленький ребенок, которого он ещё даже не видел. Просим изменить меру пресечения на домашний арест или залог», — обратилась к суду адвокат Виктория Бурковская.

Игорь Пушкарёв заявил, что в деле 100 томов материалов, с 55 он уже ознакомился.

«Из всего, с чем я ознакомился, вижу только подтверждение своей невиновности. Следствие говорит, что муниципальным предприятиям я ущерб нанес, но есть акты проверки счетной палаты, отчеты МУПа, где сказано, что МУП только прибыль получил», — сказал Пушкарёв.

Игорь Пушкарёв в промежутках между заседаниями ведёт активную информационную кампанию в социальных сетях. Недавно, в одном из постов мэр сказал, что будет бороться за справедливость, несмотря ни на что.

«Уверен, что докажу свою невиновность, докажу не следователям, потому что они знают что нет ущерба, а докажу это жителям города и Приморского края», — написал Пушкарёв на своей странице.

Как сообщало ИА REGNUM, Игоря Пушкарёва арестовали 1 июня 2016 года во Владивостоке и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, своими действиями при проведении аукционов на покупку строительных материалов, мэр причинил ущерб бюджету в размере 158 млн рублей и допустил образование кредиторской задолженности на сумму более 800 млн рублей. Однако, спустя 10 месяцев, после неоднократных попыток защиты Пушкарёва донести до стороны обвинение факт прощения долга со стороны кредитора в лице компании «Востокцемент», следствие отказалось от первоначальных обвинений. В итоге администрация Владивостока была выведена из числа потерпевших, что означало признание следствием отсутствие ущерба от действий Игоря Пушкарёва.

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По мнению адвоката Алексея Клёцкина, данное решение наглядно демонстрирует те разброд и шатания, которые творятся в «лагере» стороны обвинения.

«На протяжении 10 месяцев городская администрация являлась потерпевшей стороной, а потом вдруг перестала ею быть. При том, что объективно никаких новых обстоятельств в деле не возникло. Мы уже видели, как произвольно, в зависимости от текущего политического момента, увеличивался объем и содержание обвинения. Теперь пришла пора ограничить и круг лиц, участвующих в деле.

На мой взгляд связано это исключительно с желанием убрать из дела важного участника процесса, позиция которого помогла бы установить истину по делу. Администрацию Владивостока «вяжут по рукам». Ведь статус потерпевшего давал право представлять новые доказательства, заявлять ходатайства, и реализовывать целый комплекс иных прав. Теперь же она становится пассивным наблюдателем инквизиционного процесса, что, собственно, полностью устраивает следствие», — отметил Клёцкин.

Защита Пушкарёва также отмечает, что смена позиции следствия была связана с предъявлением нового обвинения. В марте 2017 года Игоря Пушкарёва обвинили в даче взятке своему родному брату Андрею Пушкарёву. По мнению следствия, мэр города платил своему брату за заключение контрактов на поставку стройматериалов. Интересной деталью является и то, что следственные органы активно педалируют процесс, который ранее вёлся с промедлением. По заявлению адвокатов, в подтверждение данного факта говорит и то, что следователи отдали Пушкарёву на ознакомление несшитое дело.

Андрей Пушкарёв также является фигурантом уголовного дела и с июня 2016 года находится под домашним арестом в Москве. Его арест многие связывают с попыткой давления на мэра Владивостока, так как Андрей имеет инвалидность после травмы лица и нуждается в постоянных пластических операциях. 25 мая Басманный суд также продлил ему домашний арест до конца июня. На данный момент Андрею Пушкарёву также предъявлено итоговое обвинение и идёт ознакомление с материалами дела.