Москва, 25 мая, 2017, 16:53 — ИА Регнум. «Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты», — сказал Лунтовский.

Cbr.ru Символы на купюрах в 200 и 2000 рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в 2016 году Банк России объявил, что готовится выпустить новые билеты номиналом 200 и 2000 рублей. С июня по октябрь 2016 года Центробанк проводил общероссийский конкурс на символы для новых купюр.

В конкурсе приняли участие 1113 российских городов и около 5000 достопримечательностей.

В итоге на купюре номиналом 200 рублей будет изображен Севастополь, а именно — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

На купюре 2000 рублей будет изображен мост на остров Русский во Владивостоке, а также космодром «Восточный» в Амурской области.