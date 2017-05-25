Москва, 25 мая, 2017, 15:45 — ИА Регнум. «Партия наггетсов заблокирована и на предприятия McDonald's не попала», — отметили в пресс-службе.

BrokenSphere Курятина

Напомним, ранее Россельхознадзор выявил в наггетсах американского производителя Cargill — поставщика McDonald's — наличие фуразолидона.

Фуразолидон обнаружен в ходе проверки в пробах куриного филе общей массой шесть тонн. В другой партии, содержащей одну тонну куриного филе, найдены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

После выявленных нарушений Cargill должен обратиться в орган по сертификации и провести анализ продукции в какой-либо лаборатории — для получения новой декларации.

Россельхознадзор в свою очередь будет проверять предприятия, поставившие Cargill недоброкачественное сырье.