Луганск, 25 мая, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Читайте также: ЛНР: Жители республики для Киева — «расходный материал»

Mil.gov.ua Украинский силовик

По его словам, вероятнее всего, что к пропажам имеет отношение Служба безопасности Украины (СБУ), сотрудники которой используют документы пропавших без вести для проникновения на территорию республики.

«Система легендирования широко применяется спецслужбами Украины, но пошли они по «легкому» пути — похищают людей и используют их документы для проникновения на нашу территорию», — сказал Корнет.

Читайте также: Солдаты ВСУ отобрали у жительницы ЛНР смартфон из-за «запрещенного» сайта

Напомним, спецслужбы Украины используют все возможные способы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЛНР. Для этого сотрудники спецслужб вербуют жителей ЛНР, из которых позже создают диверсионно-разведывательные группы, проводят террористические акты в республике, а также похищают людей.