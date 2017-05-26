Цезари современной Грузии: главное — зрелища, хлеб подождет
Тбилиси, 27 мая, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Безусловный лидер по части массовых представлений — бывший глава государства Михаил Саакашвили, обладавший способностью в течение дня посетить несколько регионов страны и повсюду чего-то открыть или презентовать. Даже если объект пиара еще был не доделан или, напротив, открывался уже несколько раз. Впрочем, масса других «спектаклей» тоже давала нескончаемые темы для разговоров.
С уходом Саакашвили зарекомендовавший себя метод не пропал. То и дело в Грузии что-то происходит, причем организатор остается невыясненным: оппозиция ли, власть ли стоит за инцидентом — важно, что повод для шумихи находится. Случаев много, но у всех них есть характерные особенности. Проще всего отследить содержание подобных отвлекающих спектаклей на свежем примере столкновения между бывшим главным прокурором Парцхаладзе и главным аудитором страны Тордия.
Возле некоего столичного ночного клуба Парцхаладзе высказал Тордии свое недовольство по поводу проверки, которую ведомство последнего проводит в отношении состояния бывшего прокурора. По словам Тордии, он был жестоко избит охранником Парцхаладзе, который, в свою очередь, уверяет, что беседовал с Тордией всего-то несколько минут, а тот был пьян и нарывался. Что же касается увечий, то, по мнению адвоката Парцхаладзе, не исключено, что Тордия нанес их себе сам. Включая, видимо, закрытую черепно-мозговую травму.
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