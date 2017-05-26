Тбилиси, 27 мая, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Безусловный лидер по части массовых представлений — бывший глава государства Михаил Саакашвили, обладавший способностью в течение дня посетить несколько регионов страны и повсюду чего-то открыть или презентовать. Даже если объект пиара еще был не доделан или, напротив, открывался уже несколько раз. Впрочем, масса других «спектаклей» тоже давала нескончаемые темы для разговоров.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

С уходом Саакашвили зарекомендовавший себя метод не пропал. То и дело в Грузии что-то происходит, причем организатор остается невыясненным: оппозиция ли, власть ли стоит за инцидентом — важно, что повод для шумихи находится. Случаев много, но у всех них есть характерные особенности. Проще всего отследить содержание подобных отвлекающих спектаклей на свежем примере столкновения между бывшим главным прокурором Парцхаладзе и главным аудитором страны Тордия.

Возле некоего столичного ночного клуба Парцхаладзе высказал Тордии свое недовольство по поводу проверки, которую ведомство последнего проводит в отношении состояния бывшего прокурора. По словам Тордии, он был жестоко избит охранником Парцхаладзе, который, в свою очередь, уверяет, что беседовал с Тордией всего-то несколько минут, а тот был пьян и нарывался. Что же касается увечий, то, по мнению адвоката Парцхаладзе, не исключено, что Тордия нанес их себе сам. Включая, видимо, закрытую черепно-мозговую травму.

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