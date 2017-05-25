Москва, 25 мая, 2017, 13:33 — ИА Регнум. 46% жителей России знают о том, что когда они пользуются мобильным телефоном или интернетом, то при желании можно получить доступ к их персональной информации. 32% что-то слышали об этом. 22% слышат об этом впервые. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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70% опрошенных в целом обеспокоены тем, что их персональная информация при использовании мобильного телефона или интернета, может быть доступна другим. 24% не волнуются по этому поводу.

При этом только каждый второй респондент пытается себя обезопасить, используя в первую очередь специальные пароли (19%) и антивирусные программы (18%).

41% граждан РФ ничего не делают и не собираются делать для обеспечения своей кибербезопасности (против 26% среди интернет-пользователей).

Растет доля опрошенных, которые поддерживают персонификацию социальных сетей и интернета (обязать пользователей интернета выступать не под «никами». а под истинными именами».

Так, за отмену анонимности в глобальной сети выступает 41% опрошенных. Отрицательно относятся к такой инициативе 26%, затруднились ответить 33% респондентов.

Опрос проведен 7 — 10 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Mediascope, аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше осталась на уровне 2015 года — 70,4%, что составляет порядка 84 млн. человек. Сегодня 56 млн жителей России пользуются интернетом на мобильных устройствах — смартфонах и планшетах (46,6% от всей аудитории).