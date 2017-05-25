Красноярск, 25 мая, 2017, 13:09 — ИА Регнум. «Направленная оптимизация, вернее сокращение финансирования структур по предупреждению, профилактике и, соответственно, по тушению пожаров привела к таким печальным результатам для региона. То, что мы видим сейчас, — это развал соответствующих служб, которые должны нести бремя предупреждения и тушения пожаров. Безусловно, это еще и результат экономических отношений. Мы видим, что, по большому счету, страхование деревянного жилья у нас практически не развито. Никто не желает связываться с деревянным жильем, потому что это заведомо будет в убыток страховщикам», — сказал Андрей Селезнев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Mil.ru Тушение пожара

Кроме того, по его словам, к таким ситуациям приводит «полное нежелание со стороны государства проведения пропаганды безопасности жизнедеятельности среди населения».

Напомним, в Красноярском крае в результате массовых пожаров было уничтожено 130 домов, в которых проживали 533 человека, в том числе 67 детей. В Канске, где сгорело более 50 домов, в огне погибли два человека. По факту их гибели расследуется уголовное дело.

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В регионе действует режим ЧС. Ликвидацию последствий пожаров в крае контролирует глава МЧС России Владимир Пучков. По данным Сибирского регионального центра МЧС России, причины возгораний пока не установлены. При этом, по мнению местного населения, возгорания могли произойти из-за палов травы и сжигания отходов деревообработки на частных предприятиях.

В Минлесхозе Красноярского края ИА REGNUM сегодня, 25 мая, сообщили, что пожары в Лесибисирск и Канск «пришли не из леса». «Это не лесные пожары», — подчеркнули в министерстве.

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В краевом правительстве заверили, что все погорельцы города Канска уже сегодня получат матпомощь в размере 10 тыс. руб. каждому. Семьям, утратившим имущество, должны выплатить по 50 тысяч рублей.