Новосибирск, 25 мая, 2017, 13:38 — ИА Регнум. В школах, лицеях и гимназиях Новосибирска и Новосибирской области прозвучали последние звонки. В 2017 году из средних общеобразовательных учреждений выпускаются 6 735 одиннадцатиклассников города. Их них 845 выпускников претендуют на получение медали «За особые успехи в обучении» (в 2016 году медали получил 781 выпускник). Всего в Новосибирской области последние звонки прозвучали для 13 тысяч учеников 11-х классов.

Правительство Новосибирской области Для новосибирских выпускников прозвучали последние звонки

Теперь выпускникам предстоит пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно сдать обязательные русский язык и математику, остальные предметы сдаются по выбору, в зависимости от профиля дальнейшего образования. Выпускные вечера пройдут в школах города с 20 по 30 июня.

Правда, и сегодняшний праздник еще не закончился — впереди уже не официальные мероприятия, которые каждый выпускник проводит по-своему. И к этой части, по мнению председателя Совета Центра «Трезвый город» Сергея Крупенько новосибирские власти не подготовились.

«А что сделали власти? Традиционно-ритуальные заявления об «усилении контроля» за продажей спиртного несовершеннолетним? Так большинство выпускников — старше 18 лет и с гордостью предъявят паспорт при покупке отравы. Многие регионы, более тридцати, уже ввели более эффективный механизм, препятствующий массовой пьянке «бантиков» — полный запрет на розничную продажу спиртного в своих регионах в день «последнего звонка», а также в другие праздничные и торжественные «детские» даты: 1 сентября, на выпускные вечера, в День защиты детей и т.д. Такое право на введение дополнительных ограничений «по времени продажи» спиртного есть у региональных органов власти. В Новосибирской области — эти полномочия сегодня находятся в руках губернатора. Однако ни Владимир Городецкий (губерантор Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ), ни руководители до него, этим правом не воспользовались. В связи с этим вспоминается и недавняя вновь «зарубленная» депутатами Госдумы РФ инициатива о повышении возрастной планки на приобретение алкоголя с 18 лет до 21 года, что так же позволило бы в большей степени ограждать подрастающее поколение от «взрослых» привычек самоотравления. Ну, и наконец, профилактические меры: самое надежное средство. Мы убеждены, что система образования вполне позволяет за 11 лет сформировать у абсолютного большинства выпускников устойчивые представления о правильности трезвого образа жизни. Для этого не нужны миллиарды дополнительных расходов. Систематические «уроки трезвости» в школах, которые бы преподавались убежденными в преимуществах трезвости педагогами. К сожалению, «уроков трезвости», как системы в школах Новосибирска нет. Как нет и большинства убежденных трезвенников среди тех, кто отвечает за профилактическую работу с детьми. А это значит, что наши дети уходят во взрослую жизнь с теми представлениями, которые им дали семья, друзья и телевизор: пей, да меру разумей! Вот и имеем «пьяные бантики», — высказал ИА REGNUM свое мнение Сергей Крупенько.

Согласно информации, которую ИА REGNUM предоставили в мэрии города, в Новосибирске сегодня работают 211 образовательных учреждений, из них 124 общеобразовательные школы, 16 гимназий, 20 лицеев, 18 школ с углубленным изучением отдельных предметов, два образовательных центра, два учреждения «Начальная школа — детский сад», две школы-интерната, 12 вечерних школ и 15 специальных коррекционных школ.

С 1 сентября 2016 года в муниципальных образовательных учреждениях обучаются более 159,3 тыс. учащихся, из них более 19 тыс. выпускников, в том числе 12,5 тыс. выпускников 9-х классов.