Астана, 25 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 81% профессий, которые необходимы горно-металлургическому комплексу Казахстана, не предусмотрены учебными программами казахстанских колледжей. А квалифицированные кадры старшего возраста переезжают в Россию. Об этом заявилгенеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон на Международном горно-металлургическом конгрессе АММ-2017, сообщило сегодня, 25 мая, «КазТАГ».

Адольф фон Менцель. Металлургический завод

"Многие люди уезжают в другие страны, потому что они чувствуют, что там условия работы лучше. Например, пенсионный возраст сотрудников горно-металлургического комплекса (ГМК) в Казахстане — 63 года, а в России — 54. Они просто уходят в Россию, потому что чувствуют, что могут выйти на пенсию даже в 45 лет, а потом работать дальше на другой работе или повысить свое образование», — высказался Калон.

Он также добавил, что его компания обратилась к казахстанскому правительству с вопросом, насколько можно пересмотреть пенсионный возраст в Казахстане.

«Мы должны стремиться к тому, что любой отработавший в опасных условиях, на вредных производствах должен иметь возможность выйти на пенсию после получения стажа не менее 25 лет. Если кто-то начинает работать в 20 лет, то 45 лет уже может стать пенсионным возрастом, особенно на угольных разработках подземного характера», — пояснил Калон.

Глава АО также рассказал о том, что молодые кадры не спешат занимать пустующие рабочие места из-за критического падения статуса рабочих профессий.

«Молодые люди не хотят осваивать рабочие специальности, и если оставить данный вопрос без решения сегодня, завтра мы придем к росту дефицита навыков и практически к утере ключевых профессий. Сегодня освоение 81% профессий, которые необходимы ГМК, не предусмотрены учебными программами казахстанских колледжей и, я думаю, это одна из проблем, с которой мы могли бы обратиться к профессионально-техническим учреждениям, вузам, чтобы они внедряли такие программы обучения и ставили во главу угла своего обучающего процесса», — заключил гендиректор.

Бывший первый вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана, депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Альберт Рау в ответ предложил предприятию решать проблему своими силами, например, обратив внимание на оплату труда сотрудников и создание необходимых условий работы:

«Ну, выход-то один: надо кадрам давать зарплату, условия труда, а это можно как раз достигать только через модернизацию технологических процессов собственных, так и то, что связано с индустрией 4.0, в качестве мер по снижению себестоимости. В том числе за счет того, что человек выводится из опасных участков производства, а туда уже внедряется роботизированная техника. А по-другому никак».

Эксперты отмечают рост количества переезжающих из Казахстана в Россию, в частности, выделяется процесс оттока именно квалифицированной рабочей силы. Привлекательность России как принимающей стороны объясняют ранним выходом на пенсию, наличием материнского капитала, соцпакета для бюджетников и действием программы содействия переселению соотечественников.