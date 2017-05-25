Санкт-Петербург, 25 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Прежний газон стадиона «Санкт-Петербург Арена» (известен ранее как «Зенит-Арена») полностью снят. Вместо него на поле стадиона уложат четырехлетний рулонный газон из Гатчины. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион «Санкт-Петербург» ("Зенит-Арена")

Кириллов сегодня побывал на стадионе на Крестовском острове и остался удовлетворен увиденным.

«Там поле убрано, идет уплотнение грунта. 28 мая — последний срок, когда газон будет полностью постелен, и начнется его прошивка. С учетом того, что газон выращивался нами 4 года в Гатчине, оплата будет минимальна. Только работа (по укладке) — это порядка 3 млн рублей», — заявил Кириллов.

Пояснять, подтвердили ли ФК «Зенит» или компания «Бамард» оплату газона из своих средств, Владимир Кириллов отказался. «Мы оставим за скобками этот вопрос. Главное, чтобы мы были подготовлены, а кто будет платить — разберемся», — сказал он.

По словам Кириллова, ФК «Зенит» продолжит пользоваться новым газоном и после окончания Кубка конфедераций. Как ожидается, 2 или 3 июня стадион «Санкт-Петербург Арена» будет передан оргкомитету Кубка конфедераций для дальнейшей эксплуатации.

Как стало известно сегодня, аналогичный газон на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов, который послужит тренировочной площадкой к Кубку конфедераций, будет стоить 9 миллионов рублей. Причем, как отметил представитель комитета по строительству, эта сумма — без сопутствующей инфраструктуры, исключительно сама трава и грунт, с укладкой.

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Как сообщалось, 24 мая вице-губернатор Игорь Албин заявил, что оплачивать все работы, связанные с газоном, будут «те, кто отвечал за его создание». «Два института отвечали за газон с августа прошлого года — это футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», — подчеркнул Албин.

По данным источника ИА REGNUM, специализированная московская компания «Бамард» выступает подрядчиком по замене газона на выкатном поле стадиона «Санкт-Петербург». Заказчиком работ является ФК «Зенит», он и оплачивает эти работы.