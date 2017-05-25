Москва, 25 мая, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на стимулирование строительства жилья, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

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Инициатива предполагает совершенствование правового регулирования деятельности единого института развития в качестве агента Российской Федерации, а также развитие жилищно-строительных кооперативов. Также законопроект предполагает регулирование залога паев жилищно-строительных кооперативов для создания условий для кредитования граждан — членов таких кооперативов.

Для использования механизмов, направленных на стимулирование строительства жилья экономического класса, для строительства жилья различных категорий правительство считает целесообразным отказаться от использования термина «жилье экономического класса».

Использование предусмотренных законодательством Российской Федерации механизмов по стимулированию строительства для строительства «стандартного жилья» позволит повысить доступность жилья для всех граждан вне зависимости от уровня доходов, считают авторы.

Требования к жилью «стандартного класса» определит уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Кроме того, законопроектом решается проблема отсутствия однозначного правового регулирования залога паев жилищно-строительных кооперативов. Поправки, предлагаемые законопроектом, однозначно определяют паенакопление как право требования и предусматривают возможность передачи права на паенакопление в залог, а также публичность такого залога.