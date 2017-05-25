Канск, Красноярский край, 25 мая, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Ликвидацию последствий крупных пожаров в Красноярском крае контролирует глава МЧС России Владимир Пучков. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 мая, в Сибирском региональном центре МЧС России. Специально для этих целей Пучков прибыл в регион.

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Уточняется, что причины возгораний пока не установлены. По мнению местного населения, пожары могли произойти из-за палов травы, сжигания отходов деревообработки на частных предприятиях и так далее.

В регионе глава МЧС России проверяет работу пунктов временного размещения (ПВР), общается с погорельцами. Общая вместимость развернутых ПВР для приема эвакуированного населения — 620 человек.

Для стабилизации обстановки в населенных пунктах применяются три вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами, самолет Ил-76 МЧС России с выливным авиационным прибором и самолет-амфибия Бе-200. Также задействованы три пожарных поезда. Сообщается также, что пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать все многочисленные возгорания и остановить распространение огня.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожарная ситуация в Красноярском крае и Иркутской области резко осложнилась 24 мая из-за жаркой погоды и порывистого ветра до 27 м/сек. В крае огонь уничтожил 130 домов, в которых проживали 533 человека, в том числе 67 детей. При пожарах в городе Канске погибли два человека. По данному факту расследуется уголовное дело.

По информации краевых властей, материальную помощь каждому погорельцу города Канска (по 10 тысяч рублей), включая детей любого возраста, должны перечислить уже 25 мая. Семьям, утратившим имущество, должны выплатить по 50 тысяч рублей. К 15 сентября должна быть оказана помощь в обеспечении пострадавших постоянным жильем.

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В Иркутской области, где также складывается сложная ситуация с пожарами, огнем уничтожено 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района, Октябрьский Чунского района.

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Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Приангарью, в регионе проводится доследственная проверка по факту пожара в деревне Пойма Тайшетского района, где сгорело 33 дома, в том числе 19 и 14 нежилых. По предварительным данным, сообщение о возгорании поступило 24 мая в 23:35. Жертв среди населения нет.

«Предварительной причиной возгорания явился лесной пожар, пришедший с территории Красноярского края», — говорится в сообщении ведомства.