Лондон, 25 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В рамках расследования теракта на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании задержаны еще два человека. Сообщение об этом опубликовано 25 мая в микроблоге полиции Большого Манчестера в Twitter.

timajo Манчестер

Уточняется, что одного мужчину арестовали утром в районе Витингтона, где в рамках расследования проводились обыски. Еще один мужчина был задержан в Манчестере.

Ранее в микроблоге полиции сообщалось о том, что женщину, задержанную в рамках расследования, отпустили без предъявления обвинений. Таким образом, на текущий момент под стражу взяты восемь подозреваемых в причастности к теракту.

Напомним, ранее СМИ сообщили об обыске в доме предполагаемого исполнителя теракта — 22-летнего Салмана Абеди. В его жилище обнаружили запас химических веществ, достаточных для изготовления нескольких взрывных устройств. Предположительно, помещение было своего рода мастерской для производства взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Ливии по подозрению в планировании теракта в столице страны задержали младшего брата Салмана Абеди — Хашима. Он признался, что знал о теракте, который готовится совершить его брат. Однако ему не было известно о месте и времени атаки.

Вечером 22 мая на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел взрыв, унесший жизни 22 человек. По последним данным, еще 64 человека получили ранения, состояние 20 из них медики оценивают как критическое. По данным следствия, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник Салман Абеди. Отвественность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).