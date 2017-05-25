Москва, 25 мая, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Крупнейшие общественные родительские и правозащитные организации России, выступающие против внедрения в нашей стране ювенальных технологий, обсудят 29 мая в пресс-центре ИА REGNUM работу Уполномоченного по правам ребенка (УПР) Анны Кузнецовой над поручением президента РФ Владимира Путина дать анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи.

ИА REGNUM Мария Мамиконян

Общественников, вышедших из Общественного Совета при Кузнецовой, беспокоит откровенно соглашательская позиция самого омбудсмена. По их мнению, она не потребовала настоящей проверки, а отчёты с мест опираются на подлог обстоятельств. Фактически, речь идёт об обмане народа и главы государства.

Также участники встречи намерены указать на абсурдность текущей стратегии семейной политики. В том числе будет обсуждаться её вторичность — зависимость от чуждых России иностранных идей и схем.

В пресс-конференции примут участие:

Денис Давыдов , «Лига безопасного интернета»;

, «Лига безопасного интернета»; Мария Мамиконян , общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»;

, общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»; Валерий Солянин , «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям»;

, «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям»; Ольга Леткова , АРКС;

, АРКС; Элина Жгутова , правозащитный центр «Иван чай»;

, правозащитный центр «Иван чай»; Николай Бондаренко , председатель правозащитного движения «Пчелки»;

, председатель правозащитного движения «Пчелки»; Татьяна Шишова , психолог, Детский фонд;

, психолог, Детский фонд; Протоиерей Александр Ильяшенко , настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре.

, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре. Тимошина Елена , заместитель директора Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, ученый-криминолог, кандидат юридических наук;

, заместитель директора Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, ученый-криминолог, кандидат юридических наук; Крылатова Татьяна , научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья;

, научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья; Левченко Анна , мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента, лидер движения «Сдай педофила»;

, мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента, лидер движения «Сдай педофила»; Медведева Ирина, член Правления Российского детского фонда, член Союза писателей России, психолог

Начало пресс-конференции — 12:00.

Регистрация гостей и участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

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