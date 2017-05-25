Душанбе, 25 мая, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Впервые российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» переброшены в Таджикистан. Как сообщил сегодня, 25 мая, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий, техника была перевезена самолетами Военно-космических сил России Ан-124−100 «Руслан».

Vitaly V. Kuzmin Пусковая установка комплекса «Искандер-М» в транспортном положении

Комплексы будут применяться во время учений СНГ «Душанбе — Антитеррор — 2017». Во время маневров ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

Напомним, учения «Душанбе — Антитеррор — 2017» стартуют в Таджикистане 30 мая и станут первыми маневрами, проведенными Антитеррористическим центром СНГ с участием вооруженных сил государств Содружества.

Для участия в учениях в Таджикистан уже переброшены звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М с южно-уральской авиабазы Шагол, а также две пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 с новосибирской авиабазы Толмачево.