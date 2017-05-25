Пермь, 25 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В Перми в беби-бокс при медсанчасти №9 в ночь на 25 мая подкинули малыша. Как сообщает на своей странице в соцсети руководитель Благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова, мальчик родился 18 мая.

Корнелиу Баба. Младенец

Врачи проводят обследование, полиция проверяет не находится ли в розыске ребенок. С мальчиком все в порядке. Кроме бирок из родильного дома при младенце никаких записок не оставлено.

До этого случая последний раз «окно жизни» пополнилось младенцем 25 марта. Тогда Елена Котова призвала мать одуматься. В итоге женщина приняла решение забрать ребенка домой.

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Стоит отметить, что на территории Прикамья с 2011 года в беби-боксах было оставлено девять детей. Напомним, что в крае работает три беби-бокса: в Перми, Добрянке и Березниках. С точки зрения Елены Котовой, беби-боксы должны быть в роддомах в каждом регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет по делам семьи госдумы внес на рассмотрение законопроект, согласно которому регионы сами должны принимать решение — необходим ли на их территории беби-боксы.

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