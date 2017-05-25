После гибели людей на пожаре в Красноярском крае возбуждено уголовное дело
Канск, Красноярский край, 25 мая, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при крупном пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 мая, в Главном следственном управлении СКР по региону.
По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность,
По версии следствия, днем 24 мая в городе Канске произошло возгорание на территории ООО «Синь-И». Из-за жаркой погоды и порывистого ветра огонь распространился на соседние частные жилые дома.
В одном из домов на улице Народной при тушении пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Также на придомовой территории по улице 1 Инициативной было обнаружено тело женщины с признаками термического воздействия. Личности и возраст погибших устанавливаются. Всего сгорело 52 дома.
На место происшествия в Канский район и город Лесосибирск выехали 20 наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов из аппарата ГСУ.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибири произошла очередная огненная трагедия. 24 мая резко осложнилась пожарная обстановка в Красноярском крае. В результате от огня в регионе пострадали 130 домов, в которых проживали 533 человека, в том числе 67 детей. Гибель двух человек зафиксирована в Канске.
В Красноярском крае введен режим ЧС. В региональном главке МЧС ИА REGNUM сообщили, что для защиты населенных пунктов от природных пожаров задействована воздушная техника.
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Сложная ситуация с пожарами складывается и в Иркутской области. По данным МЧС, пожары уничтожили 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района, Октябрьский Чунского района.
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