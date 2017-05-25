Канск, Красноярский край, 25 мая, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при крупном пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 мая, в Главном следственном управлении СКР по региону.

(сс)MabelAmber Пожар

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По версии следствия, днем 24 мая в городе Канске произошло возгорание на территории ООО «Синь-И». Из-за жаркой погоды и порывистого ветра огонь распространился на соседние частные жилые дома.

В одном из домов на улице Народной при тушении пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Также на придомовой территории по улице 1 Инициативной было обнаружено тело женщины с признаками термического воздействия. Личности и возраст погибших устанавливаются. Всего сгорело 52 дома.

На место происшествия в Канский район и город Лесосибирск выехали 20 наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов из аппарата ГСУ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибири произошла очередная огненная трагедия. 24 мая резко осложнилась пожарная обстановка в Красноярском крае. В результате от огня в регионе пострадали 130 домов, в которых проживали 533 человека, в том числе 67 детей. Гибель двух человек зафиксирована в Канске.

В Красноярском крае введен режим ЧС. В региональном главке МЧС ИА REGNUM сообщили, что для защиты населенных пунктов от природных пожаров задействована воздушная техника.

Читайте также: В трёх регионах России введён режим ЧС федерального уровня

Сложная ситуация с пожарами складывается и в Иркутской области. По данным МЧС, пожары уничтожили 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района, Октябрьский Чунского района.

Читайте также: В Иркутской области пожары уничтожили 40 домов