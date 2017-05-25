МИД РФ о словах Керри: «Да будь я и негром преклонных годов»
Москва, 25 мая, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила бывшему госсекретарю США Джону Керри о том, что Владимир Маяковский советовал выучить русский язык только потому, что «им разговаривал Ленин».
Так она прокомментировала в своем Facebook совет Керри студентам Школы имени Кеннеди при Гарвардском учить русский язык.
«Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать с «этой» администрацией США, а с «прошлой» следовало бы накануне наступления юбилейного 2017-го приобрести томик Владимира Владимировича», — написала Захарова.
«Да будь я
и негром преклонных годов, и то,
без унынья и лени, я русский бы выучил
только за то, что им
разговаривал Ленин», — привела Захарова отрывок из стихотворения Маяковского «Нашему юношеству», посетовав, что это просчёт МИД РФ — книгу надо было подарить.
Также Захарова предположила, что стало причиной «спешного» налаживания отношений между США и Кубой: там накануне после 30-летнего перерыва вновь начала работать кафедра Государственного института русского языка на факультете иностранных языков Гаванского университета.