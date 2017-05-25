Москва, 25 мая, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила бывшему госсекретарю США Джону Керри о том, что Владимир Маяковский советовал выучить русский язык только потому, что «им разговаривал Ленин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так она прокомментировала в своем Facebook совет Керри студентам Школы имени Кеннеди при Гарвардском учить русский язык.

«Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать с «этой» администрацией США, а с «прошлой» следовало бы накануне наступления юбилейного 2017-го приобрести томик Владимира Владимировича», — написала Захарова.

«Да будь я

и негром преклонных годов, и то,

без унынья и лени, я русский бы выучил

только за то, что им

разговаривал Ленин», — привела Захарова отрывок из стихотворения Маяковского «Нашему юношеству», посетовав, что это просчёт МИД РФ — книгу надо было подарить.

Также Захарова предположила, что стало причиной «спешного» налаживания отношений между США и Кубой: там накануне после 30-летнего перерыва вновь начала работать кафедра Государственного института русского языка на факультете иностранных языков Гаванского университета.