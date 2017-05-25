Москва, 25 мая, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Федеральная служба охраны (ФСО) сможет начать использовать автомобили проекта «Кортеж» уже в 2017 году, об этом 24 мая во время проведения правительственного часа в Госдуме РФ рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Цитата ПРОЕКТ «КОРТЕЖ» для Путина. Утвержденный дизайн автомобилей Проект «Кортеж»

«В этом году сдается первая партия серийных автомобилей в количестве 14 единиц Федеральной службе охраны», — сообщил министр.

Также он сказал, что ФСО сможет провести все необходимые тесты машин еще до весны 2018 года. После сдачи первой партии ведомству будут переданы лимузин, седаны и микроавтобусы.

Напомним, 27 марта портал motor1 разместил у себя шпионские фотографии автомобиля из проекта «Кортеж», которые разрабатываются для первых лиц российского государства.

Автомобиль поймали в объектив, когда он проходил испытания на заснеженных дорогах в Швеции, это был закамуфлированный седан, внешне похожий на Rolls-Royce и Bentley.

Ранее СМИ сообщали, что в рамках проекта будут разрабатываться модели автомобилей в кузовах типа: лимузин, седан, кроссовер и минивэн. Всего должно быть изготовлено около пяти тысяч экземпляров машин, сообщалось, что приобрести их сможет каждый, кто сможет себе это позволить.