Ростов-на-Дону, 25 мая, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В Ростовской области расширился список обманутых дольщиков. Так, по последним сведениям, в реестре значатся фамилии 1 тыс. 228 человек. Для сравнения: месяц назад их было на 100 человек меньше, передаёт ИА REGNUM 25 мая со ссылкой на оперативную информацию, размещённую на официальном сайте регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Незавершенное строительство

По-прежнему пальма сомнительного первенства по числу брошенных строек принадлежит Ростову-на-Дону. В прошлом году хоть и были введены в эксплуатацию проблемные объекты, до разрешения проблемы полностью ещё далеко. А пока удалось найти инвестора и продолжить работы на территории трёх домов в областном центре.

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В Ростове-на-Дону возведут четыре дома-долгостроя до конца года

Напомним, в 2016 году удалось завершить строительство трёх проблемных объектов, возведение которых было начато до 21 июня 2010 года. В частности, летом прошлого года был введен в эксплуатацию многоквартирный дом по проспекту Ленина, 105 «г», а в декабре — многоквартирные дома по переулку Университетскому, 78 и улице Миронова, 2. А 16-этажка на улице Очаковской ждала постояльцев с 2004 года.

В конце апреля 2017 года в уголовном деле в отношении застройщика, оставившего сотни жителей Дона без жилья и сбережений, была поставлена точка. Гендиректор строительного концерна «Вант» Валерий Чабанов получил 4 года колонии-поселения. Дольщики считают приговор обокравшему их предпринимателя слишком мягким.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чабанов с мая 2003 года по июль 2009 года по предварительному сговору похитил сбережения не менее 235 человек. Объекты должны были быть построены на улице Штахановского, 131, по проспекту Соколова, 38−42, в переулке Университетском в границах улиц Филимоновская и Лермонтовская, а также на улицах Скачкова, 52 и Седова, 14 «Б». Общая сумму похищенного превысила 300 млн рублей. Денежными махинациями он занимался в течение четырех лет.

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Застройщик долго скрывался от следствия в Таиланде. Поймать его удалось в феврале 2016 года, затем он был депортирован в Россию. Известно, что от рук мошенника пострадали не только жители Ростовской области, но и Краснодарского края. Бизнесмена признали виновным по ч.3 ст.159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»).