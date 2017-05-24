Москва, 25 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Читайте также: «Следующая норма на Украине — запрет общаться на русском языке»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

«На мой взгляд, любые политические «шутки» с языком всегда очень плохо кончаются. Украина уже имела очень печальный опыт. Донбасс и Луганск начались, казалось бы, с невинной вещи, даже закон принять не успели, только сказали: «Мы примем такой закон, и вы будете говорить на украинском языке». И рванула страна», — напомнил член СФ.

«Мне кажется, что последствия этого решения будут очень трагичны по одной простой причине, — продолжил Олег Морозов. — Можно принять решение, которое нельзя выполнить. Всё, что принято, это будет биться реальной жизнью и реальной практикой, это ещё одна баранка власти».

Как сообщало ИА REGNUM, украинский парламент 23 мая принял закон о введении языковых квот на украинском телевидении. На общенациональных телеканалах должно быть не менее 75% украиноязычного контента. Телепрограммы и фильмы, которые были выполнены не на государственном языке и не являются собственным продуктом телерадиокомпаний, должны иметь субтитры на украинском языке.