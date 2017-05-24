Москва, 25 мая, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введён в Красноярском крае и в Иркутской области в связи с пожарами, а также в Ставропольском крае — из-за дождевого паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Academygps.ru Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

«В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера рабочая группа правительственной комиссии приняла решение о введении с 24 мая режима чрезвычайной ситуации дл Красноярского и Ставропольского краёв, Иркутсткой области и установлении федерального уровня реагирования», — сообщили в ведомстве.

Федеральный уровень реагирования предусматривает, что регионы получат возможность задействовать для ликвидации последствий ЧС резервы и ресурсы федерального центра.

Сообщается, что глава МЧС Владимир Пучков по поручению президента России вылетел в Красноярский край, чтобы на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим. Также министр проверит работу пунктов временного размещения для жителей пострадавших домов.

Напомним, в результате пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, усилившихся из-за жаркой погоды и ветра, пострадали уже десять населённых пунктов. Сгорели в общей сложности более 144 домов, два человека погибли.

На Ставрополье из-за продолжительных ливней произошло подтопление сотен жилых домов и участков в шести населённых пунктах, в которых проживают более 1,3 тысячи человек.