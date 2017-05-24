Приднестровье: Додон — враг
Тирасполь, 25 мая, 2017, 01:33 — ИА Регнум. «Комментарий президента Молдовы Игоря Додона по поводу организации по периметру украинско-приднестровской границы совместных таможенных и пограничных постов — явное свидетельство его враждебности к приднестровскому государству. Сегодня это, пожалуй, единственный вопрос, в котором сливаются в объятиях «пророссийский» президент и проевропейское правительство Молдовы», — заявил, комментируя заявление Додона в поддержку блокады Приднестровья, заведующий кафедрой политологии и политического управления Факультета общественных наук Приднестровского госуниверситета Илья Галинский, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Галинского, выставлением данных постов вдоль границы на украинской территории Молдавия пытается зажать Приднестровье в «кольце анаконды» и тем самым продемонстрировать всему миру, что она контролирует всю «свою» территорию. «В этом отношении она нашла полный консенсус с властями Украины, которые стремятся решить аналогичным образом вопрос контроля над территориями Донецкой и Луганской Народных Республик, Украиной, которая видит в лице Приднестровья ближайшего союзника России, в силу чего делает в его адрес воинственные заявления и предпринимает конкретные шаги по удушению приднестровской жизнеспособности. В связи с этим возникает совершенно новая ситуация, требующая ввода российских миротворцев уже на приднестровско-украинскую границу, уж коль там появился угрожающий Приднестровью политический актор», — отметил эксперт.
«Своим заявлением Игорь Додон убедительно продемонстрировал, что его главной определяющей целью является ликвидация приднестровской государственности в союзе с прозападным парламентским большинством и полный контроль над территорией Приднестровья, а все разговоры о взаимоприемлемой федерации — это отвлекающий маневр.
Самое интересное то, как в данной ситуации отреагирует на этот его демарш Российская Федерация, которая, по словам дипломатов, весьма озабочена данным решением молдавских и украинских властей. Не являемся ли мы свидетелями метаморфозы, перерождения нынешнего президента Молдовы во вчерашнего «друга Москвы» Владимира Воронина, который в свое время жестко подставил Россию?» — задается вопросом Галинский.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.
Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Первый совместный пост «Кучурган — Первомайское» планируется открыть уже до конца мая. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.
Примечательно, что Игорь Додон был избран президентом Молдавии 13 ноября 2016 года при помощи голосов приднестровцев, которые впервые довольно массово приняли участие в молдавских выборах. Явка проживающих в ПМР граждан Молдавии на молдавские участки была организована при участии властей Приднестровья: людей организованно привозили на участки на автобусах. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3−4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.
Причем, по имеющейся информации, подвоз избирателей из Приднестровья на участки был организован представителями команды тогдашнего президента ПМР Евгения Шевчука. На это указывают как объективные факторы в Приднестровье, где подобные беспрецедентные действия не могли приниматься без прямой санкции высшего руководства республики, так и молдавские политики и СМИ. Кроме того, за два дня до выборов в обращении к приднестровцам Шевчук открыто поддержал Додона, назвав его «пророссийским» кандидатом в президенты Молдавии.
Додон, отметим, является открытым сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».