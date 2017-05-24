Тирасполь, 25 мая, 2017, 01:33 — ИА Регнум. «Комментарий президента Молдовы Игоря Додона по поводу организации по периметру украинско-приднестровской границы совместных таможенных и пограничных постов — явное свидетельство его враждебности к приднестровскому государству. Сегодня это, пожалуй, единственный вопрос, в котором сливаются в объятиях «пророссийский» президент и проевропейское правительство Молдовы», — заявил, комментируя заявление Додона в поддержку блокады Приднестровья, заведующий кафедрой политологии и политического управления Факультета общественных наук Приднестровского госуниверситета Илья Галинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Галинского, выставлением данных постов вдоль границы на украинской территории Молдавия пытается зажать Приднестровье в «кольце анаконды» и тем самым продемонстрировать всему миру, что она контролирует всю «свою» территорию. «В этом отношении она нашла полный консенсус с властями Украины, которые стремятся решить аналогичным образом вопрос контроля над территориями Донецкой и Луганской Народных Республик, Украиной, которая видит в лице Приднестровья ближайшего союзника России, в силу чего делает в его адрес воинственные заявления и предпринимает конкретные шаги по удушению приднестровской жизнеспособности. В связи с этим возникает совершенно новая ситуация, требующая ввода российских миротворцев уже на приднестровско-украинскую границу, уж коль там появился угрожающий Приднестровью политический актор», — отметил эксперт.

«Своим заявлением Игорь Додон убедительно продемонстрировал, что его главной определяющей целью является ликвидация приднестровской государственности в союзе с прозападным парламентским большинством и полный контроль над территорией Приднестровья, а все разговоры о взаимоприемлемой федерации — это отвлекающий маневр.

Самое интересное то, как в данной ситуации отреагирует на этот его демарш Российская Федерация, которая, по словам дипломатов, весьма озабочена данным решением молдавских и украинских властей. Не являемся ли мы свидетелями метаморфозы, перерождения нынешнего президента Молдовы во вчерашнего «друга Москвы» Владимира Воронина, который в свое время жестко подставил Россию?» — задается вопросом Галинский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Первый совместный пост «Кучурган — Первомайское» планируется открыть уже до конца мая. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

Примечательно, что Игорь Додон был избран президентом Молдавии 13 ноября 2016 года при помощи голосов приднестровцев, которые впервые довольно массово приняли участие в молдавских выборах. Явка проживающих в ПМР граждан Молдавии на молдавские участки была организована при участии властей Приднестровья: людей организованно привозили на участки на автобусах. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3−4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.

Причем, по имеющейся информации, подвоз избирателей из Приднестровья на участки был организован представителями команды тогдашнего президента ПМР Евгения Шевчука. На это указывают как объективные факторы в Приднестровье, где подобные беспрецедентные действия не могли приниматься без прямой санкции высшего руководства республики, так и молдавские политики и СМИ. Кроме того, за два дня до выборов в обращении к приднестровцам Шевчук открыто поддержал Додона, назвав его «пророссийским» кандидатом в президенты Молдавии.

Додон, отметим, является открытым сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».