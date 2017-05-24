Москва, 25 мая, 2017, 00:45 — ИА Регнум. На Каховской линии Московского метрополитена вечером 24 мая было приостановлено движение из-за инцидента станции «Каширская». Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

«Нет движения поездов по всей линии. Причина — инцидент с пассажиром на станции «Каширская», — указано в сообщении.

На данный момент, как отмечается, движение «восстановлено и постепенно начинает входить в график».

«Службы метро сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения поездов на линии», — сообщили в метрополитене.

Каких-либо подробностей об инциденте при этом не приводится, между тем агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщает, что на станции «Каширская» на рельсы упал человек. По информации агентства, упавший погиб, однако официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

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