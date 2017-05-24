Триполи, 24 мая, 2017, 23:13 — ИА Регнум. Младший брат предполагаемого террориста Салмана Абеди, которые организовал взрыв на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде, Хашим Абеди был задержан в Триполи (Ливия). Об этом сегодня, 24 мая, сообщает Reuters со ссылкой на ливийскую службу борьбы с терроризмом.

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

Сообщается, что Хашима Абеди подозревают в планировании террористической атаки в Триполи. Также ливийские антитеррористические службы уверены, что Хашим знал о подготовке манчестерского теракта.

Известно, что Хашим Абеди прибыл в Ливию из Великобритании 16 апреля 2017 года.

По данным Reuters, Хашима Абеди задержали вечером 23 мая. Его подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, сообщается, что вооруженные люди схватили в Триполи Рамадана Абеди, отца Салмана и Хашима.

Напомним, в Ливии со времени падения режима Муаммара Кадаффи идет гражданская война. Централизованных органов власти не существует, различные группировки контролируют те или иные районы страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли 22 человека, ранения получили ещё 59 человек. Сам террорист также погиб.