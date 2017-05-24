Комрат, Молдавия, 24 мая, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии наградила высшей наградой автономии — орденом Gagauz Yeri — группу бывших депутатов Народного собрания автономии, поддержавших и принявших активное участие в организации гагаузского референдума 2014 года. Как сообщили в пресс-службе башкана, награды также была удостоена Валентина Лисник, которая тогда возглавила ЦИК Гагаузии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Гагаузии

Влах заявила, что награжденные тогда проявили политическое мужество и взяли на себя огромную ответственность — «за государственность нашей страны, за право гагаузов быть услышанными международным сообществом за то, чтобы Кишинев уважал наш особый правовой статус и учитывал нашу позицию».

2 февраля 2014 года в Гагаузии состоялось два референдума. На законодательном референдуме 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае присоединения Молдавии к Румынии. А в ходе консультативного плебисцита более 97% проголосовали против вступления в ЕС и за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Проведение референдума и его итоги были массово поддержаны жителями соседнего Тараклийского района, где активизировалось движение за присоединении к Гагаузии.

Власти Молдавии объявили оба референдума «незаконными» и начали уголовное преследование его организаторов и симпатизантов. Уголовное дело по этому поводу не закрыто до сих пор.