Тайбэй, 24 мая, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Конституционный суд Тайваня разрешил гражданам вступать в однополые браки. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает Taiwan News.

Тайвань

Сообщается, что Конституционный суд Тайваня признал неконституционным закон, который ранее запрещал регистрацию однополых браков. Суд дал законодательному органу страны два года на то, чтобы исправить статьи Гражданского кодекса Тайваня, несоответствующие Конституции, или написать новый.

Однако активисты ЛГБТ-сообщества Тайваня указывают, что фактически данное решение суда означает разрешение заключения однополых браков в стране, так как законодатели не смогут запретить однополые браки таким образом, чтобы это не противоречило конституции.

Таким образом, Тайвань становится первой страной в Азии, где легализовали однополые браки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас однополые браки легализованы в 21 стране мира.