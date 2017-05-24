Астана, 24 мая, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Для реструктуризации средств казахстанского Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), вложенных в Международный банк Азербайджана (МБА), предложено три варианта решения. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев на прошедшей сегодня, 24 мая, плановой пресс-конференции.

ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

В частности, он отметил, что в Лондоне прошло заседание, где были предложены следующие варианты:

«Первый вариант — обмен на 200 миллионов долларов долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджана со ставкой 5,125% со сроком погашения 12 лет. Второй вариант — обмен на 250 миллионов долларов долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджана на 15 лет со ставкой 3%. Третий — обмен на новый выпуск облигаций Азербайджанского банка сроком на 7 лет со ставкой 3,5%. Все 3 варианта предполагают убыток. Нацбанк предпринимает меры по минимизации рисков», — сказал Данияр Акишев.

Что касается виновных в сложившейся ситуации, то тут глава Нацбанка сообщил следующее:

«В октябре 2014 года в рамках предыдущей системы принятия решений в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов США со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25 процента годовых. Выпуск был размещен закрытым способом через офшорную специализированную компанию, единственным инвестором является Национальный банк в качестве управляющего активами ЕНПФ. Решение о покупке облигаций принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми люди, которые на тот момент работали в Нацбанке РК».

«Проблемы у азербайджанского банка начались в 2015 году, — продолжил Данияр Акишев. — Нацбанк тогда не предпринимал усилий. Только после 2016-го Нацбанк начал работу по возможности изъятия средств из Азербайджанского банка. Нацбанк не раз требовал возврата средств, но ни правительство Азербайджана, ни сам банк не согласились досрочно погасить. Детали сделки вызывают вопросы. Нацбанк планирует передать дела в органы».

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Что касается управления пенсионными активами Казахстана в целом, качество которых в последнее время подвергается всесторонней критике, то тут, по словам Данияра Акишева, ситуация изменилась. Если раньше принятием решений об инвестировании занимался совет, который возглавлял глава Национального банка, то на сегодняшний день функции по принятию решений об инвестировании переданы совету по управлению пенсионным фондом. Возглавляет совет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а решения утверждаются правительством.

«Нацбанк сейчас не принимает решение, а действует на коллегиальных уровнях», — подчеркнул Акишев.

По поводу оздоровления банковской системы в целом глава Нацбанка сообщил, что разработка Программы оздоровления банковской системы находится на финальной стадии. Реализация программы предполагается за счет средств Национального банка Казахстана. Для определения масштабов программы нужно точное количество банков-участников и оценка объема их потенциальных убытков.

«Предполагается, что участниками Программы будут крупные и социально значимые банки с размером собственного капитала свыше 45 миллиардов тенге… Ключевым условием Программы является солидарное участие акционеров по докапитализации банка», — пояснил Данияр Акишев. Средства, предоставляемые Национальным банком Казахстана, по его словам, «будут предоставляться на возвратной основе».

Председатель Национального банка Казахстана прокомментировал также слияние банков второго уровня. В частности, он отметил, что решение будут принимать сами акционеры банков:

«Нацбанком будет согласовано при условии выгоды для вкладчиков. Мы все решения обсуждаем с менеджментом, выслушиваем их доводы. Это касается сделок между «Цеснабанком» и «Банком ЦентрКредит», а также между RBK и Qazaq bank.

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Относительно сделки между АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный банк Казахстана» Данияр Акишев сообщил следующее:

«В настоящее время сторонами осуществляется реализация мероприятий, вытекающих из меморандума. В частности, проводится комплексная проверка качества активов (due diligence), готовятся к подписанию договор купли-продажи и другие сопутствующие документы… сроки реализации намеченных мероприятий зависят от слаженной работы всех участников сделки… Нацбанком и «Народным банком» проводится проверка качества активов».

Напомним, 2 марта АО «Казкоммерцбанк» подписало не имеющий обязательной силы меморандум о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения Акционерным обществом «Народный банк Казахстана» контрольного пакета акций «Казкоммерцбанка». Сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство Республики Казахстан, Национальный банк Республики Казахстан, АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «БТА Банк» и Кенес Ракишев, крупный акционер «Казкоммерцбанка».

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Относительно недавней приостановки лицензии на прием новых вкладов до 15 июня у АО Delta Bank Данияр Акишев сообщил, что причиной послужило состояние активов этого банка, которые находятся под стрессом. АО Delta Bank попросило время на устранение нарушений, и Национальным банком будет осуществляться мониторинг.

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Напомним, на прошлой неделе в Казахстане начался скандал с вложением средств ЕНПФ в сумме 71,6 млрд тенге (свыше 13 млрд руб.) в Международный банк Азербайджана (МБА), которому 7 июня 2017 года грозит банкротство.