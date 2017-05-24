Нижний Новгород, 24 мая, 2017, 17:38 — ИА Регнум. «Было бы идеально, если бы Иван Карнилин доработал на посту главы Нижнего Новгорода весь срок», — считает и.о. главы города Елизавета Солонченко. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отставку Карнилина и свое избрание на пост главы города.

Андрей Репин ИА REGNUM Иван Карнилин и Елизавета Солонченко

Напомним, осенью 2015 года у Солонченко уже была возможность занять пост главы города и председателя городской думы. Тогда, после избрания депутатов гордумы нового созыва, кандидатура Солонченко была одной из тех, кому предлагали занять пост главы города. Однако, в октябре 2015 года при голосовании она взяла самоотвод.

«Я не жалею о том решении. На тот момент Иван Николаевич (Карнилин) был единственной фигурой в думе, которая была способна консолидировать администрацию и думу. И при этом найти возможность для общей работы с областным правительством. И это произошло», — заявила Солонченко.

«Я считаю, то было бы идеально, если бы он все пять лет отработал. Это было бы самое лучшее. Но он принял решение. Мне сложно его принять, но я его уважаю», — добавила и.о. главы города.

Андрей Репин ИА REGNUM Елизавета Солонченко

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«За годы работыИван Карнилинстал брендом и знаком качества городской Думы. Поэтому предлагаю в ближайшее время рассмотреть вопрос о присвоении Ивану Николаевичу звания Почетный гражданин Нижнего Новгорода. Уверена, что многие коллеги меня поддержат», — заявила Солонченко, выступая на заседании гордумы.

«Дума, как известно, состоит из фракций. Поэтому зачастую ее работа напоминает игровые виды спорта. Вы, Иван Николаевич, долгие годы были арбитром, причем арбитром, который, выражаясь терминологией спортивных комментаторов, «не ломал игру» и давал игрокам проявить себя. Поэтому при вас многие депутаты по-настоящему раскрылись», — отметила и.о. главы города.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 мая 2017 года глава Нижнего Новгорода и председатель городской думы Иван Карнилин написал заявление о добровольной отставке и сложении полномочий. По официальной версии — из-за достижения пенсионного возраста. Карнилин утверждает, что ему хотелось бы больше времени проводить с семьей — с детьми и внуками.

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В последний раз Карнилин был избран председателем городской думы, главой Нижнего Новгорода в начале октября 2015 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 28 из 44 присутствующих депутатов. При этом изначально фамилия Карнилина в качестве возможного кандидата на пост главы города не обсуждалась. Только в ходе первого заседания гордумы нового созыва Карнилину предложили стать самовыдвиженцем на этот пост. Он принял предложение и опередил в ходе голосования кандидата от партии «Единая Россия» Дмитрия Краснова, которого называли ставленником губернатора Валерия Шанцева.

Андрей Репин ИА REGNUM Иван Карнилин

До этого Карнилин уже несколько раз возглавлял гордуму Нижнего Новгорода.

Городская дума 24 мая 2017 удовлетворила заявление Карнилина об отставке. И.о. главы города была избрана Елизавета Солонченко, до этого занимавшая пост заместителя Карнилина.

По ее словам, депутатам хотелось бы пройти всю процедуру избрания главы города, определенную законодательством. Поэтому кандидатуру будущего главы города необходимо согласовать в региональном отделении партии «Единая России» и заручиться поддержкой федерального центра.

На это необходимо время и именно поэтому депутаты взяли тайм-аут с выборами главы города. Они должны состояться на внеочередном заседании гордумы 7 июня. До этого Солонченко будет занимать пост исполняющего обязанности главы города.