Луганск, 24 мая, 2017, 17:28 — ИА Регнум.

В городе Северодонецк (под контролем Украины) представители радикальной организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно вербуют луганскую молодежь для участия в военном конфликте на стороне ВСУ. Об этом 24 мая сообщает Министерство внутренних дел ЛНР.

ru.wikipedia.org Украинские боевики

«Житель г. Северодонецк рассказал, что в городе появилась некая общественная организация «Национально-освободительное движение «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая занимается вербовкой молодежи в возрасте от 15 до 25 лет. Прямой агитацией и листовками приезжих активистов северодончан завлекают участием в «военно-полевых учениях на полигонах ВСУ». Сами учения, как указано на листовках, запланированы с 10 по 20 июня», — говорится в сообщении.

Также луганские правоохранители сообщают, что грузинские наемники украинской власти занимаются грабежами на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

«В МВД ЛНР обратилась жительница с. Валуйское Станично-Луганского района. По словам заявительницы, к ней в дом вошли трое вооруженных людей с грузинскими флагами на рукавах. Они обыскали дом, собрали в один узел все найденные одеяла и погрузили в стоявший у двора военный грузовик. Еще один солдат в это время «проверял» хозяйские теплицы, где завладел двумя ящиками помидор, которые также погрузил в кузов машины. Аналогичный «обыск», по словам заявительницы, в это время происходил в соседних домах. Всего в «налете», по подсчетам потерпевшей, участвовало 10 солдат. Спустя 40 минут грабители уехали, забрав с собой 2 полугодовалых козлят, музыкальный центр, 11 одеял, а также значительное количество овощей и зелени. В райотделе «нацполиции», куда позвонили потерпевшие, их выслушали, но никаких мер не предприняли. Тогда заявительница решила обратиться в полицию ЛНР», — сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

Кроме того, МВД ЛНР сообщает, что украинские силовики из наемных батальонов занимаются похищением людей. В частности, боевики националистического батальона похитили мирную жительницу Луганской области.

«В МВД ЛНР позвонила жительница г. Горское. Женщина заявила о пропаже своей родственницы, жительницы с. Орехово. Последняя выехала в г. Попасная для получения материальной помощи матери-одиночке, оставив ребенка на попечительство соседки. В течение утра потерпевшая несколько раз звонила узнать о самочувствии дочери. В последнем звонке женщина сообщила, что стоит на остановке и ожидает автобус. Но домой потерпевшая не вернулась, на связь не выходит. Мобильный телефон отключен. По свидетельствам односельчан, возвращавшихся тем же маршрутом, возле потерпевшей остановился автомобиль — внедорожник с эмблемами батальона «Киевская Русь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пассажиры автомобиля о чем-то спросили женщину, но та вместо ответа резко отвернулась в сторону. Тогда из автомобиля выскочили двое людей в военной форме и, заломив потерпевшей руки за спину, затолкали ее в салон. После чего автомобиль скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении правоохранителей Луганска.