Москва, 24 мая, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В мэрии Москвы не спешат отвечать на письменный редакционный запрос ИА REGNUM относительно разрекламированной программы реновации пятиэтажек. Предусмотренный законом, семидневный срок на ответ истекает 24 мая. Однако команда мэра Москвы Сергей Собянина до сих пор не смогла пояснить, кто, когда и на основании каких проверок признал пятиэтажки в Москве аварийными.

Kamelot Пятиэтажка

Напомним, после многотысячного митинга против программы реновации (читай сноса) пятиэтажек ИА REGNUM направило официальный запрос руководителю пресс-службы мэра и Правительства Москвы Гульнаре Пеньковой:

СМИ, общество, жители Москвы активно обсуждают планы по реновации (сносу) пятиэтажных жилых домов в Москве, в том числе — по причине их аварийности. В связи с этим просим ответить на следующие вопросы:

Когда были проведены мэрией Москвы полные обследования конструктивной прочности пятиэтажек, доказывающие необходимость их сноса? Где можно ознакомиться с их текстами?

Когда и кто составил экспертные заключения по конструктивной прочности пятиэтажек, доказывающие необходимость их сноса? Где можно ознакомиться с их текстами?

Когда и кто представил собственникам предназначенного к сносу жилья названные экспертные заключения? Где можно ознакомиться с результатами обсуждения этих заключений собственниками?