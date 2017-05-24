Орел, 24 мая, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Вертолет Ка-26, принадлежащий филиалу ООО «Газпром трансгаз «Московское ЛПУМГ», совершил аварийную посадку в Орловском районе Орловской области утром 24 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Орловской области В Орловской области вертолет совершил жесткую посадку

Аварийную посадку вертолет совершил около 11:05, близ поселка Неполоди. На борту в тот момент находились четыре человека. Один из них получил травмы — его госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу.

Известно, что сотрудники газовой компании в этом районе совершали облет в целях поиска утечек газа по маршруту «Орел-Болхов». По данным Орловского информбюро, пилот решил прекратить полет из-за неисправности, но посадка в поле оказалась жесткой

По данным «Газпром трансгаз Москва», на борту вертолета находились трое сотрудников компании, ни один из них серьезных травм не получил, сообщил Интерфакс.

Эта авария — первое авиапроисшествие на территории Орловской области за много лет: в последние годы в регионе подобных ЧП не фиксировалось.

«Газпром трансгаз Москва» обеспечивает поставки природного газа потребителям 14 субъектов европейской части РФ — Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей.