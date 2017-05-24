Симферополь, 24 мая, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Дворец-замок «Ласточкино гнездо» закрывается с 24 мая до 9 июня в связи с осуществлением работ в рамках подготовки к реконструкции объекта — доступ на это время будет запрещен в целях соблюдения техники безопасности. Об этом 24 мая сообщил директор «Ласточкиного гнезда» Юрий Щур, передает «Крыминформ».

Аполлинарий Васнецов. Вид из «Ласточкиного гнезда». Крым. 1924

"Территория замка закрывается в связи с проведением проектно-изыскательских работ, которые осуществляются в рамках подготовки к реконструкции объекта», — заявил Щур.

Речь, в частности, идет о буровых работах, которые необходимы для того, чтобы укрепить скалу Аврору, на которой находится замок. Директор дворца-замка также отметил, что объект для осмотра может быть открыт и до 9 июня, если геологические изыскания будут завершены раньше.

Старт реконструкционных работ на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо», напомнил директор, намечен на конец 2017 — начало 2018 года.

Ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская отмечала, что наибольшую сложность для восстановительных работ представляет именно укрепление скалы, на которой стоит замок, поскольку тяжелый укрепительный материал сильно давит на скалу и крошит ее, а легкий материал не выдерживает нагрузок и распадается

Напомним, что «Ласточкино гнездо» находится в аварийном состоянии — в 2013 году в фундаменте замка обнаружили трещины. Серьезных восстановительных работ во дворце в связи с этим пока не проводилось, при этом некоторые эксперты допускают, что часть замка, нависающая над морем, может обрушиться в любой момент.

В связи с этим доступ к балконам здания и в помещения основания башни закрыт полностью до устранения аварийности.

С декабря 2016 года в замке-музее «Ласточкино гнездо» введен особый режим доступа: не больше пяти человек в здании и еще максимум 10 на видовой площадке. При этом людей на территории замка быть не должно в условиях штормового предупреждения и при скорости ветра выше 18 м/с.