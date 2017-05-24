Нижний Новгород, 24 мая, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Теперь уже бывший глава Нижнего Новгорода и председатель городской думы Иван Карнилин намерен к осени 2017 года определиться с новым местом работы. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM после того, как городская дума 24 мая 2017 года приняла его отставку.

Андрей Репин ИА REGNUM Иван Карнилин ушел в отставку с поста главы Нижнего Новгорода

По словам Карнилина, лето он намерен отдохнуть и провести время в кругу семьи.

Говоря то том, куда именно он планирует трудоустроиться, Карнилин допустил возможность, что он может вернуться на ЗАО «ТехноМашХолдинг», где работал до избрания главой города.

«Кроме того, у меня есть еще целый ряд предложений, которые я планирую рассмотреть», — добавил депутат.

Общаясь с журналистами, Карнилин еще раз озвучил официальную версию своей отставки: «Я достиг возраста, когда люди выходят на пенсию и решил дать дорогу молодым».

Он также отметил, что хочет больше времени проводить со своей семьей: «Я не видел как выросли мои дети, хочу увидеть как растут мои внуки».

Как сообщал ранее ИА REGNUM, 22 мая 2017 года глава Нижнего Новгорода и председатель городской думы Иван Карнилин написал заявление о добровольной отставке и сложении полномочий.

Официально Карнилин утверждает, что написать заявление об отставке его подвигло достижение пенсионного возраста: «В январе 2017 года года мне исполнилось 60 лет — время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым».

В то же время в околополитических кругах обсуждаются другие причины, по которым Карнилин добровольно или под давлением принял решение об отставке.

В частности, говорится о том, что Карнилину припомнили участие в марше памяти губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году. Кроме того, при участии Карнилина городские власти согласовали размещение мемориальной таблички Немцова на доме, где он жил в Нижнем Новгороде.

Еще одним фактом, который мог сказаться на карьере Карнилина, стало т. н. расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В рамках этого расследования «нашлись» две квартиры в Майами, принадлежащие Карнилину. Сам Карнилин утверждает, что квартиры принадлежат его бывшей супруге. Он утверждает, что на момент покупки этих квартир они уже находились в разводе.

Информация о квартирах стала поводом для проверки, которую провела в отношении Карнилина прокуратура. В рамках проверки никаких нарушений антикоррупционного законодательства выявлено не было.

В настоящее время пост и.о. главы города заняла теперь уже бывший заместитель Карнилина Елизавета Солонченко. Ее кандидатура была утверждена гордумой 24 сентября 2017 года.