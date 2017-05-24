Минск, 24 мая, 2017, 16:54 — ИА Регнум. «Если речь идет о поставках нефти на белорусские НПЗ, то это можно воспринимать как очередной этап шантажа России. Но я уверен, что там никаких серьезных объемов не будет, потому что очевидно, что ни одна страна мира не будет поставлять нефть Белоруссии по российским ценам», — объяснил аналитик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он обратил внимание на то, что Россия осуществляет поставки черного золота в Белоруссию на особых условиях, при которых из мировых цен фактически вычитаются все налоги, собираемые с сетевых компаний. Такая цена намного ниже общепринятых в мире. Поэтому сегодня конкурировать не сможет просто физически никакой азербайджанский, иранский поставщик.

К тому же, отмечает директор ФНЭБ, в настоящее время Белоруссия имеет лимиты поставок российской нефти в таких объемах, что может покрывать не только свои потребности, но и еще около 6 млн тонн в сыром виде отправлять на экспорт. Причем в сыром виде, потому что мощностей белорусских нефтеперерабатывающих заводов пока не хватит для переработки еще и этих объемов. Такие условия для Минска чрезвычайно выгодны.

«Это исключительно эмоциональная история, нацеленная на пиар. Никаких поставок серьезных там не будет. Как это было с иранской нефтью: кончилось тем, что они привезли пару ведер и на этом успокоились», — считает Константин Симонов.

Напомним, что во вторник, 23 мая, в Минске состоялось заключение соглашения об использовании нефтепровода «Мозырь — Броды». Подписывали документ белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» и украинская «Укртранснафта». На заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти присутствовали также представители Каспийского трубопроводного консорциума и польской компании PERN Przyjazń.

Причем еще в 2016 года Белоруссия и Украина инициировали поиск альтернативных российским источников нефти. Страны обсуждали возможность поставок из Ирана и Азербайджана в порт Южный под Одессой и до НПЗ в Мозыре по нефтепроводам «Одесса — Броды» и «Мозырь — Броды» в сентябре 2016 года. По мнению многих экспертов, эти события говорят о том, что Минск и Киев ведут последовательную работу над диверсификацией нефтяных поставок в Восточную Европу.

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