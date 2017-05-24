Луганск, 24 мая, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Порядка 45 арабских наемников были переброшены Киевом в Станицу Луганскую для проведения диверсионно-подрывной деятельности, заявил 24 мая официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

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Он также добавил, что в здании родильного дома центральной больницы Станицы Луганской расположен взвод ВСУ, а на территории медучреждения находятся два танка, БМП и два автомобиля «КамАЗ». С территории больницы украинские войска осуществляют обстрел позиций войск республики, сказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, военную помощь Украине оказывают многие страны, в том числе Канада, США, Литва и другие. В помощь входит как обеспечение украинской армии военным снаряжением и боеприпасами, так и отправка на Украину военных инструкторов, обучающих солдат ВСУ.

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Так, с 2015 года Канада регулярно отправляет своих инструкторов на Украину в рамках операции Unifier. В 2015 году на Украину были отправлены 200 канадских военнослужащих, ротация которых была осуществлена в 2017 году.

Помимо этого, в Хмельницкой области на Украине работают около семи военных американских инструкторов, подготавливающих диверсионно-разведывательные отряды из солдат ВСУ.