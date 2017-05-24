Рига, 24 мая, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Российская государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) отказалась транспортировать часть грузов из России через латвийские порты. Об этом со ссылкой на неофициальную информацию сообщает Reuters.

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Девять связанных с индустрией источников заявили, что РЖД отказалась поставлять через латвийские порты часть грузов, в том числе нефтепродукты, минеральные удобрения, уголь и металл. До сих пор все эти грузы перевозились через Латвию «сравнительно легко». Такая политика может нанести серьезный удар по Латвии, отмечает источник.

В свою очередь представители РЖД заявили Reuters, что никаких ограничений на транзит через Латвию компания не вводила. Каждый запрос на перевозку груза РЖД рассматривает отдельно. При этом логистические предприятия предоставили агентству информацию, согласно которой транзит нефтепродуктов, угля и металла через Латвию по железной дороге в 2017 году упал на 90%. В первой половине мая объем перевозок по железной дороге из России в латвийские порты составил 45,7 тысяч тонн. В апреле по железной дороге было перевезено 750 тысяч тонн грузов, в марте — 1,2 млн тонн.

Также агентство со ссылкой на несколько источников сообщает, что действия РЖД могут быть связаны с позицией Латвии по проекту газопровода Nord Stream 2. Между тем, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил Reuters, что у него нет информации о том, что Россия ввела какие-либо ограничения.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году глава компании «Транснефть» Николай Токарев заявил, что к 2018 году компания прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив собственные мощности на Балтике. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты — Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в 2015 году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в 2016 году — 5 млн тонн.

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Также в СМИ прозвучала информация из анонимных источников, близких к совещанию, которое провел специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, о том, что все российские грузы, которые в настоящее время переваливаются в портах стран Прибалтики, к 2020 году необходимо переориентировать на порты России.