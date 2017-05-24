Москва, 24 мая, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Курс евро по отношению к рублю уменьшился на 69,86 копейки и составил 62,9203 рубля. Доллар подешевел на 28,09 копейки по сравнению с рублем и стал стоить 56,2743 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Стоимость бивалютной корзины с учетом официального курса уменьшилась по сравнению с предыдущим значением на 46,89 копейки и составила 59,265 рубля за 0,55 доллара и 0,45 евро.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы доллара США и евро на 24 мая были повышены Центробанком. Доллар подорожал на 5,64 копейки и стал стоить 56,5552 рубля. Курс евро увеличился на 44,76 копейки — до 63,6189 рубля.