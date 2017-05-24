Минск, 24 мая, 2017, 18:37 — ИА Регнум. России и Белоруссии вошли в новый цикл переговоров по поводу создания единого газового рынка. Теперь сторонам необходимо активизировать этот процесс. Об этом сегодня, 24 мая, на пленарном заседании Белорусского промышленного форума в среду в Минске заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

Gazprom.ru Каски газовиков

Во время своего выступления он обратил внимание на то, что Минск и Москва начали новый этап переговоров о создании единого рынка газа, пока на уровне замминистров. Семашко выразил уверенность в том, что необходимо активизировать диалог по этому вопросу. Планируется, что единый рынок голубого топлива создадут к 2025 году.

Так, в рамках реализации этой инициативы до конца мая 2017 года стороны должны выработать ключевые подходы. По словам вице-премьера, президенты обеих стран поставили задачу до января 2018 года подготовить соответствующие документы для их рассмотрения и последующего принятия.

После того, как принципы работы и формирования единого рынка газа между Россией и Белоруссией будут согласованы, соответствующий документ в начале 2019 года они предложат партнерам в Евразийском экономическом союзе. Речь идет о Казахстане, Киргизии и Армении. Далее они должны будут понять, хотят ли на таких условиях формировать газовый рынок. Если же партнеры по ЕАЭС по каким-то причинам откажутся от этой идеи, то проект будет реализовываться только в рамках России и Белоруссии, объяснил Семашко.

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Напомним, что 3 апреля 2017 года в Москве состоялась встреча лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Тогда стороны смогли урегулировать нефтегазовый спор. В ходе интенсивных переговоров был достигнут ряд договоренностей. В частности, стороны договорились о создании к 1 января 2018 года единого рынка газа, а к июлю 2019 года — единого рынка электроэнергии. Также к 2024 году страны планируют подписать межправительственное соглашение по единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза.

Позиция белорусской стороны заключатся в том, чтобы цены на газ в пространстве ЕАЭС были едиными, так как это и была одной из причин для создания единого рынка голубого топлива. В России же внутренние цены на газ регулируются ФАС РФ. Поэтому, как отмечали эксперты, для создания одного рынка энергоносителей необходимо каким-то образом разрешить этот вопрос.

В настоящее время поставки газа в странах ЕАЭС происходят на основании двусторонних соглашений между странами Союза. А единый рынок газа ЕвразийскоЕАЭС должен консолидировать торгово-экономические отношения хозяйствующих субъектов объединения.

Поэтому главы государств ЕАЭС в мае 2016 года утвердили Концепцию формирования общего рынка газа. Сейчас Евразийская экономическая комиссия ведет работу по подготовке программы формирования общего рынка газа ЕАЭС с перечнем конкретных мероприятий, необходимых для запуска проекта. Планируется, что следующий шаг — заключение государствами ЕАЭС международного договора о формировании общего рынка газа Союза. В документе выделят единые правила доступа к газотранспортным системам, которые расположены на территориях стран ЕАЭС, что должно обеспечить вступление такого международного договора в силу не позднее 1 января 2025 года.

В конце апреля этого года Консультативный комитет по нефти и газу ЕЭК одобрил программу формирования общего рынка газа в ЕАЭС. В этой связи ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью EADaily отмечал, что страны подходят к началу интеграции газовых рынков в различном состоянии. Например, в ЕАЭС только Россия и Казахстан — экспортеры газа, а Белоруссия, Киргизия и Армения энергоноситель, напротив, закупают. По словам эксперта, проект интеграции газовых рынков экономически не весьма выгоден России. Дело в том, что предполагается унифицировать тарифы на газ, создать систему свободного перетока газа между странами, однако сейчас цены на газ в Белоруссии и Армении выше, чем в России. Поэтому от создания единого газового рынка больше всего выигрывает Белоруссия, Армения и Кыргызстан, то есть страны-импортеры газа.

«Но так как выстраивание единого газового рынка является неотъемлемым, если не главным, элементом всего интеграционного проекта ЕАЭС, российское руководство готово идти на риски», — говорил аналитик.

Что касается Казахстана, то, по мнению Юшкова, эта страна сможет даже выгодно разыграть собственную партию, то есть экспортировать больше собственного голубого топлива в Китай, закупая российское сырье для внутреннего потребления. Такой вариант не выгоден для российской стороны, так как «Газпром» сам ведет переговоры о поставках западно-сибирского газа в КНР по западному маршруту.