Ростов-на-Дону, 24 мая, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осталось позади, но для поисковиков Ростовской области горячая пора только начинается. Тем более, что исследователи продолжают выезжать на места боёв в поиске утраченных братских захоронений бойцов и командиров 248-й и 339-й стрелковых дивизий, передаёт ИА REGNUM 24 мая.

Donland.ru Каски времен Великой Отечественной войны

Поисковики-разведчики отряда «Миус-фронт» ставят перед собой цель — найти и поднять более 500 бойцов Красной Армии.

Параллельно с этим ведется работа по поиску самолёта ВВС РККА, экипаж которого принял последний воздушный бой под Ростовом-на-Дону осенью 1941-го. Мелкие обломки рассеяны на большой территории, поэтому место падения бомбардировщика исследователи уточняют. Согласно боевому донесению, экипаж не смог покинуть крылатую машину.

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Вечный покой на Аллее Героев: На Дону предали земле останки 46 бойцов

Между тем, поисковики Смоленской области разыскивают родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Н. Кротова. Его останки найдены в Ельнинском районе. Согласно информации, которая есть в посмертном медальоне, указано два адреса: Ростов-на-Дону и Таганрог. Поисковики надеются, что потомки бойца откликнутся, и герой-освободитель вернется на родную землю.

Напомним, в канун Дня Победы в Ростовской области вечный покой обрели 46 солдат. Останки красноармейцев обнаружили поисковики в ходе полевых экспедиций. Предали земле воинов на Аллее Героев, которая расположена на территории будущего военно-исторического музея «Самбекские высоты». Здесь проводили в последний путь лётчиков и экипаж, которых донские поисковики нашли в марте в ходе полевой экспедиции в Неклиновском районе. Их имена установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе поисковой вахты памяти «Весна Победы-2017» на местах сражений были найдены братские могилы и отдельные захоронения защитников Ростова-на-Дону и Миусских рубежей.

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