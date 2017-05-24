Москва, 24 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. В Москве возле храма Христа Спасителя, где выстроились очереди верующих, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца, развернуты две полевые кухни, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Vizu Полевая кухня

Две кухни развернуты для паломников напротив домов 1 и 17 на Пречистенской набережной. Там можно отдохнуть и выпить чай бесплатно.

Кухни работают до 21:00, когда закрывается доступ в храм, уточнили в ведомстве.

Частица мощей Николая Чудотворца была доставлена в Россию из итальянского города Бари 22 мая. За два дня мощам поклонились более 45 тыс. человек.

В среднем, верующие проводят по четыре часа в очереди, чтобы попасть в храм. Накануне очередь растянулась на три километра. Перекрыты Патриарший мост и часть Пречистенской набережной.

Мощи будут доступны для поклонения с 22 мая по 12 июля в Москве, а с 13 июля по 28 июля — в Санкт-Петербурге. Ранее они не покидали итальянский Бари на протяжении более чем 900 лет.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи на Кубе патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.