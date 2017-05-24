Чебоксары, 24 мая, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев награждён за «достигнутые трудовые успехи» государственной наградой — Орденом Почёта. Об этом Игнатьев сообщил лично ‑ и в третьем лице. Сам он считает награду высокой оценкой его работы и отмечает, что в Чувашии «развивается реальный сектор экономики, и улучшается качество жизни». Оппозиция полагает, что данная награда имеет двойственное значение: либо показатель «одобрения деятельности того или иного политического деятеля, либо предупреждение о том, что человека готовятся проводить с этого поста». И склоняется ко второму варианту развития события, аргументируя это высоким уровнем протестной активности. Официальный портал органов власти региона трижды сообщил о награде тремя отдельными новостями, теперь стоит ждать ещё с десяток новостей на тему с комментариями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Скриншот главной страницы официального портала органов власти Чувашии

Указ о награждении «Орденом Почёта» подписан президентом РФ Владимиром Путиным 22 мая. Сегодня, 24 мая, открывая заседание Кабинета министров Чувашии, глава республики Михаил Игнатьев рассказал о своей награде, которая «из высших государственных наград» и дана за «достигнутые трудовые успехи».

«Президент Российской Федерации своим указом о награждении государственными наградами Российской за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградил и главу Чувашской Республики Игнатьева Михаила Васильевича. Об этом вы знаете. Хочу выразить слова искренней благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за эту оценку. Это во-первых. Во-вторых, хочу выразить слова благодарности жителям Чувашской Республики, которые работают вместе с нами не первый год, и мы находимся с ними в постоянном диалоге. И развивается реальный сектор экономики, и улучшается качество жизни. И эта оценка на нас накладывает дополнительную ответственность. В-третьих, глава — не один, глава формирует команду. Выражаю слова благодарности Кабинету министров Чувашской Республики, законодательному органу Чувашской Республики — Государственному совета Чувашской Республики, органам местного самоуправления. Мы представляли и рядовых тружеников всегда, и должностных лиц, и будем представлять, будем это практиковать. Но сам «Орден Почёта», меня вчера спрашивали и поздравляли мои коллеги-губернаторы, эта награда — из высших государственных наград Российской Федерации, которые есть в перечне. Поэтому то, что в копилке у меня появилась награда, считайте, что частичка вашего труда тоже заложена соответственно», — заявил Игнатьев.

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Участники заседания отреагировали дежурными аплодисментами.

Отметим, на главной странице официального портала органов власти Чувашии половина главных новостей республике посвящена награде Михаила Игнатьева — действительно, вдруг одну новость не заметят. Появились комментарии в региональной и районной прессе. В частности, депутат Госдумы Алёна Аршинова («Единая Россия») уверена, что «Михаил Васильевич работает не за награды, а на благо жителей родной Чувашской Республики». А депутат Госсовета, экс-спикер парламента Юрий Попов («Единая Россия») считает, что «за столько лет работы Михаил Васильевич заслужил эту награду», «многое сделал для республики, для ее инвестиционной привлекательности, внес свой вклад в дружбу и взаимопонимание, царящие в Чувашии, — ведь у нас проживает 128 национальностей». Их комментарии опубликовала «Советская Чувашия».

Оппозиция считает, что данная награда имеет двойственное значение. Лидер фракции «Справедливой России» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков отмечает, что государственные награды — либо показатель «одобрения деятельности того или иного политического деятеля, либо предупреждение о том, что человека готовятся проводить с этого поста».

«Если читать федеральную прессу, а не республиканскую, то дела в Чувашии неважны. А на кону — выборы президента России, поэтому важна не фамилия главы — будь то Игнатьев, Сидоров, Петров, а важно, каков уровень поддержки Путина у населения в регионах. В Чувашии, на мой взгляд, он низкий, если сравнивать с другими регионами. Считаю, что в республике будут голосовать против Путина с тем, чтобы насолить Игнатьеву, так как в Чувашии сейчас власть попала в такой период, когда население негативно воспринимает любые социальные решения. А в Москве люди достаточно практичные, и будут смотреть, прежде всего, на уровень доверия народа. Лично моё мнение: данная награда — не поощрение за якобы хорошую работу, а приглашение к тому, чтобы в скором времени человек покинул пост», — считает Игорь Моляков.