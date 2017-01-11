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Бедных стало больше: как изменился уровень жизни в Чувашии за пять лет

Экономика
Данные Росстата за 2010-2015 годы

Чебоксары, 11 Января 2017, 17:26 — REGNUM  Росстат опубликовал данные об уровне жизни населения в регионах РФ за 2010−2015 годы, представив основные социально-экономические показатели. Согласно представленным данным, Чувашия вошла в десятку аутсайдеров по ряду показателей в стране, в том числе по денежным доходам населения, по уровню потребительских расходов на душу населения, по среднему размеру назначенной пенсии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Темпы реальных доходов населения и реальной начисленной заработной платы работников организаций в 2010—2015 годы в Чувашии сокращались. Если в 2010 году по сравнению с 2009 годом реальные доходы выросли на 7,5%, то к 2013 году рост составил 3,5%, в 2014 году — 1,3%, а в 2015 году допущено снижение на 3,2%.

В абсолютных цифрах денежные доходы жителей в Чувашии выросли за пять лет с 11 066 рублей в месяц до 18 492 рублей — по итогам 2015 года по данному показателю Чувашия вошла в число аутсайдеров, заняв 77 место в стране. Отметим, что у основной доли населения Чувашии (38,2%) среднедушевые доходы составляют от 10 до 19 тыс. рублей, 14,5% жителей получают от 7 до 10 тыс. рублей дохода.

Реальная зарплата в Чувашии 2010 году по сравнению с 2009 годом выросла на 5,3%, в 2014 году осталась на уровне 2013 года, а по итогам 2015 года упала на 10,4% — это наибольшее падение в Поволжье (в ПФО в 2015 году реальная заработная плата снизилась на 9%). За 2010−2015 годы среднемесячная номинальная зарплата возросла в Чувашии с 13 004 рублей до 21 369 рублей. В Поволжье это самая низкая зарплата по итогам 2015 года при среднеокружном показателе в 25 632 рубля.

В том числе в 2015 году в Чувашии средняя зарплата воспитателей детсадов составила 17 837 рублей, преподавателей вузов — 29 215 рублей (минимальные показатели в Поволжье), у учителей — 2077 рублей, педработников учреждений дополнительного образования — 18 278 рублей, социальных работников — 12 236 рублей (меньше в ПФО получают только в Марий Эл), у врачей и медработников — 33 022 рубля (меньше, чем в Чувашии, показатель был в четырёх регионах ПФО).

В 2015 году Чувашия оказалась на 71 месте по среднему размеру назначенной пенсии (10 901 рубль), на 77 месте — по уровню потребительских расходов на душу населения (12 967 рублей). Республика занимала 74 место по величине прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года он составил 8071 рубль). Напомним, в 2016 году глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил крайнее недовольство большой величиной потребительской корзины, на основании которой рассчитывается прожиточный минимум населения и оказывается социальная помощь.

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Что касается продуктов, входящих в состав потребительской корзины, то согласно данным Росстата за 2015 год, Чувашия занимала 52 место по потреблению мяса (в расчёте на душу населения), 24 место — по потреблению молока и молочных продуктов, 56 место — по потреблению яиц, 5 место — по потреблению картофеля, 42 место — по потреблению овощей, 72 место — по потреблению растительного масла, 30 место — по потреблению хлебных продуктов.

В 2015 году в Чувашии за чертой бедности жили 17,5% населения (с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума), в то время как в 2014 году таковых было 16,1%, в 2012—2013 годах — 16%. В России в 2015 году доходы ниже величины прожиточного минимума имели 13,5% населения, в Поволжье больше всего живущих в бедности было в Марий Эл (22,2%), Мордовии (19,5%) и Чувашии.

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