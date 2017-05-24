Симферополь, 24 мая, 2017, 13:11 — ИА Регнум. 23 мая МКФ «Золотой Витязь» совершил марш-бросок от Севастополя до Симферополя. Уже третий год подряд участники кинофорума «Золотой Витязь» на следующий день после открытия фестиваля устраивают праздник для крымчан. Знаменитые актеры, режиссеры и общественные деятели прошли по красной дорожке перед ГУ МЧС России по Республике Крым в Симферополе.

Людмила Лис ИА REGNUM Протоиерей Дмитрий Кротков, министр МЧС Крыма Шахов С. Н и министр культуры Крыма Новосельская А. В

Гостей города встречали министр МЧС Республики Крым Сергей Шахов, министр культуры Крыма Арина Новосельская, руководитель военного отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Дмитрий Кротков и гостеприимные симферопольцы. По красной дорожке прошли президент кинофорума «Золотой Витязь», зампредседателя ОС при Минкульте РФ, народный артист России Николай Бурляев, знаменитые артисты и режиссеры Гойко Митич (Сербия, Германия), Йован Маркович (Сербия), Михаил Голубович (ЛНР), Владимир Гостюхин (Беларусь), Инга Шатова, Ольга Кабо, Сергей Шакуров, Владимир Зайцев, Сергей Маховиков и артисты Иркутского театра народной драмы под руководством Михаила Корнева.

Людмила Лис ИА REGNUM Инга Шатова и Николай Бурляев

Открывая концерт, Николай Бурляев выразил благодарность главному организатору кинофорума министру МЧС России Владимиру Пучкову: «Слава Богу, что у нас есть МЧС, и что они понимают, что в жизни культуры тоже бывают чрезвычайные ситуации». По словам Бурляева, в области культуры в настоящее время сложилась именно такая чрезвычайная ситуация, потому что недобросовестными деятелями культуры «производится кино, недостойное России». Единственной контролирующей организацией культурной жизни страны является Общественный совет при Минкульте РФ.

«Наши оппоненты удивляются, почему какой-то контроль над ними появился, но это задумка президента страны, чтобы в каждом министерстве был общественный совет, чтобы народ мог поправлять чиновников, когда они заблуждаются. Если правительство ошибается в том, что поставило задачу коммерциализации кино перед Фондом кино, надо ему об этом прямо сказать, и мы это делаем».

Людмила Лис ИА REGNUM Протоиерей Дмитрий Кротков, министр МЧС Крыма Шахов С. Н и министр культуры Крыма Новосельская А. В

После вступительного слова президента кинофорума на сцену поднялась министр культуры Крыма Арина Новосельская.

«Мы с Сергеем Николаевичем Шаховым решили написать ходатайство главе Республики Крым Аксенову, чтобы вручить Николаю Бурляеву самую главную нашу крымскую награду «За верность долгу», потому что, действительно, в российской культуре сейчас делается много ненужного, но вы, Николай Петрович, умеете отличить зерна от плевел. Необычайно тяжело сегодня, но только истинные мастера знают, что хорошо, красиво, светло и могут отстоять русскую культуру в таком бушующем стихийном мире. Вы человек, который двигает большое и важное дело уже 26 лет. Это дорогого стоит. Многие фестивали существуют 3−5 лет и себя исчерпывают, а ваш фестиваль живет. Низкий поклон вам. Но без Сергея Николаевича Шахова сегодняшний праздник не состоялся бы. И спасибо нашему федеральному министру Пучкову. Это очень здорово, когда красота и сила воссоединяются!»

Людмила Лис ИА REGNUM Встреча участников МКФ «Золотой Витязь» в Симферополе

Сергей Шахов, в свою очередь, отметил, что всегда рад видеть в Крыму дорогих гостей, любимых артистов своего детства, обещал способствовать проведению кинофорума в дальнейшем и выразил благодарность всему личному составу ГУ МЧС за помощь в проведении мероприятия.

Президент МКФ рассказал горожанам о программе кинофорума: «Мы привезли 225 фильмов. Они будут показаны бесплатно. Это принципиальная позиция «Золотого Витязя». Мы могли бы брать деньги за просмотры, за концерты с людей, но вспоминая Евангелие: даром получили — даром давайте, мы денег не берем».

На концерте звучало много стихов. Инга Шатова прочитала стихотворения Светланы Копыловой, Ольга Кабо — Бориса Пастернака и Анны Ахматовой, Владимир Гостюхин — Сергея Есенина, Михаил Голубович пронзительно прочел стихотворение Евтушенко «Итальянские слезы», написанное в 1964 году. Эта история простого русского солдата Ивана никого в зале не оставила равнодушным. На концерте звучали и рассказы русских классиков Лескова и Чехова в исполнении Владимира Зайцева и Николая Бурляева. Сергей Шакуров и Сергей Маховиков пели замечательные песни о любви, Гойко Митич и артисты иркутского театра вместе исполнили песню времен Первой мировой войны, музыку к которой написал русский офицер, на сербском языке «Тамо далеко».

Людмила Лис ИА REGNUM Ансамбля Иркутского театра народной драмы исполняет песню «Крым — наша земля!»

Гойко Митич поблагодарил народ Крыма за «крымскую весну» и сказал, что возвращение Крыма домой, которое произошло без единой капли крови по волеизъявлению народа, дало надежду на справедливость другим народам мира, в частности дало надежду сербам на возвращение Косово.

Апофеозом концерта стала песня «Крым — наша Земля!», слова и музыка Владимира Корнева, в исполнении Ансамбля Иркутского театра народной драмы, которая стала гимном Крыма.

Людмила Лис ИА REGNUM Во время исполнения песни «Крым — наша земля!» весь зал аплодировал, стоя

«Крым — наша земля! Крым — это ты, это я!

Святорусская земля! Богом данная земля!»

Во время исполнения этой песни весь зал аплодировал, стоя, у многих на глазах выступили слезы. «Любовью и единением спасемся», — этот призыв святого преподобного Сергия Радонежского, послуживший объединению русских земель, приобрел свою актуальность спустя несколько столетий на русской земле Крыма. Не перевелись еще витязи на земле русской!