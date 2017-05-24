Ставропольский край, 24 мая, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Эвакуация свыше 700 жителей Минеральных вод (Ставропольский край) проведена из-за опасности затопления, сообщили 24 мая в администрации Минераловодского городского округа.

(сс) George Hodan Ливень

К настоящему моменту в поселке Первомайском и в селе Левокумка затоплены целые улицы. Вода из-за продолжающегося дождя поднимается все выше.

Напомним, 23 мая глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС оказались город Минеральные Воды, Левокумка и Первомайский.

В Левокумке залиты новостройки на ул. Менделеева и оба дачных кооператива.

«Четверых лежачих больных из подтопленных домов на скорой отвезли в райбольницу. 119 жителей села, в том числе 23 ребенка разместили в Левокумской школе № 8», — сообщили в администрации города.

В Первомайском на ул. Юбилейная подтоплено 16 домов.

«Четверых одиноких и больных пожилых пенсионеров перевезли на скорой в районную больницу. Десять пожилых человек из х. Славянский доставлены сегодня утром в эвакуационный пункт СШ № 18 п. Загорский», — сообщили в администрации.

В Ставропольском крае создана группировка сил для проведения аварийно-восстановительных работ в связи со случившимся в Минеральных Водах, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

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