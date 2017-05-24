Москва, 24 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. По словам министра, имеются сведения «конкретно, где, и конкретно, у кого» есть компоненты химического оружия. В числе таких группировок — террористические организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Navy После применения химического оружия

«Где гарантия, что все это завтра не появится в любой стране», — добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года представители сирийской оппозиции заявили о том, что правительственные войска применили химическое оружие в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Официальный Дамаск заявил о непричастности к инциденту.

Москва настаивает на объективном расследовании происшествия. В середине мая в МИД РФ заявили, что международные эксперты могут не успеть разобраться в инциденте — к тому времени, пока они доберутся до Хан-Шейхуна, боевики могут уничтожить следы взрывов от предполагаемых химических боеприпасов.

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