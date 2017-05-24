Мехико, 24 мая, 2017, 11:52 — ИА Регнум. 20 сотрудников правоохранительных органов, позволивших толпе избить гражданина Российской Федерации Алексея Макеева, отстранили от службы в мексиканском Канкуне. Об этом сообщает в среду, 24 мая, телерадиокомпания НТВ.

Presidencia de la República Mexicana Мексиканская полиция

«Решение было принято в связи с тем, что два десятка полицейских (…) покинули место происшествия, когда несколько сотен человек окружили дом Макеева и напали на россиянина», — говорится в сообщении.

Кроме того, местные власти начали расследование и против тех, кто снимал момент избиения гражданина РФ на видео и выложил ролики в интернет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая гражданин РФ Алексей Макеев, имеющий вид на жительство в Мексике, подвергся избиению со стороны толпы разъяренных граждан. Причиной нападения послужили видеоролики о мексиканцах оскорбительного содержания, которые он записывал и выкладывал в интернет.

В ходе потасовки гражданин РФ получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

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