Санкт-Петербург, 24 мая, 2017, 11:41 — ИА Регнум. На Первомайской ТЭЦ в Кировском районе Санкт-Петербурга завершена комплексная реконструкция. Эта станция обеспечивает теплом промышленные предприятия, жилые и общественные здания юго-западной части города.

ПАО «ТГК-1» Первомайская ТЭЦ

В зоне теплоснабжения станции проживают свыше 500 тысяч человек, располагаются «Кировский завод», Морской порт Санкт-Петербурга и судостроительный завод «Северная верфь».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «ТГК-1», которому принадлежит Первомайская ТЭЦ, ее комплексная реконструкция была одним из самых важных проектов инвестиционной программы энергетических компаний Группы «Газпром» в Санкт-Петербурге.

«Построив два энергоблока в 2011 и 2012 годах, мы решили вопрос с замещением электрической мощности, а перевод тепловой нагрузки на новый объединенный комплекс позволил вывести устаревшие мощности, повысить эффективность производства и снизить воздействие на экологию города и региона», — пояснил главный инженер ПАО «ТГК-1» Алексей Воробьев.

Он также отметил, что за счет использования современного оборудования, большая часть которого — отечественного производства, доведено до минимума воздействие ТЭЦ на экологию Петербурга и Финского залива.

Как отмечают в «ТГК-1», проект реконструкции включал строительство двух парогазовых энергоблоков, объединённого вспомогательного корпуса (ОВК) в составе водогрейных и паровых котлов и оборудования водоподготовки. В рамках проекта построен комплекс, обеспечивающий запасы резервного топлива. Установленная электрическая мощность станции после реконструкции составила 360 МВт, тепловая мощность — 928 Гкал/ч.

Сегодня, 24 мая, в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко было осуществлено переключение горячего водоснабжения потребителей юго-западной части города на новый ОВК и осуществлен вывод из эксплуатации старой очереди Первомайской ТЭЦ.

Первомайская ТЭЦ введена в эксплуатацию 30 марта 1957 года в качестве заводской теплоэлектроцентрали Кировского завода. Свое имя станция получила в честь первой «маёвки» рабочих Путиловского завода, прошедшей вблизи места, где построена станция.

Добавим, что до завершения реконструкции Первомайской ТЭЦ происходили различные инциденты, которые в той или иной степени отражались на энергетической безопасности Петербурга.

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В частности, в ночь на 3 февраля 2016 года произошло замыкание на открытом распределительном устройстве ОРУ-110 кВ. Автоматика сработала и отключила часть технологического оборудования Первомайской ТЭЦ.

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ПАО «ТГК-1» — крупнейший поставщик тепла в Санкт-Петербурге. Десять ТЭЦ, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивают теплом жителей и предприятия города. Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет более 50%.