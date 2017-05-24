Москва, 24 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В рамках перевооружения ракетных войск стратегического назначения девять полков Вооруженных сил РФ оснащены современными ракетными комплексами «Ярс». Об этом 24 мая во время «правительственного часа» в Совете Федерации сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Ракетный комплекс Ярс

Глава Минобороны пояснил, что комплексы «Ярс» обладают повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны противника. К 2021 году комплексами «Ярс» будут вооружены 17 ракетных полков наземных стратегических ядерных сил.

По словам Шойгу, планируется увеличить до 13 количество зенитных ракетных полков, оснащенных системой С-400 «Триумф». Сухопутные войска должны быть полностью перевооружены на современные ракетные комплексы «Искандер-М» до конца 2020 года.

Глава Минобороны добавил, что на текущий момент 99% пусковых установок в ракетных войсках стратегического назначения находятся в состоянии боевой готовности. При этом 96% из них — в состоянии выполнить пуск немедленно. Доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах РФ составляет 66%.

Шойгу также отметил, что впервые в новейшей российской истории границы страны полностью покрыты радиолокационным полем системы предупреждения о ракетном нападении. Система способна отследить возможные пуски противника на всех стратегических воздушно-космических направлениях и для баллистических ракет с любыми типами полетных траекторий.